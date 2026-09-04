Mastantuono si racconta: "Ho molta fiducia in Grosso, possiamo toglierci soddisfazioni"

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A tutto Franco Mastantuono. Il fantasista argentino, arrivato alla Fiorentina in estate, ha parlato delle sue prime sensazioni legate all'arrivo in viola, degli obiettivi personali e di quelli della squadra, oltre che del rapporto con Fabio Grosso nell'intervista concessa stamani a La Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi chiave:

Sull'arrivo a Firenze e sugli obiettivi: "Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all'importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia: tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze. Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Possiamo ambire all'Europa? Non è il momento di parlarne ma conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l'esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame".

Sull'arrivo in viola nonostante l'assenza di coppe europee da giocare: "L'Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio".

Sulle sconfitte contro Roma e Frosinone: "Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. lo però ho molta fiducia, nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me".

Sul rapporto con Batistuta, incontrato in questi giorni in città: "Una grande emozione. Abbiamo parlato di calcio, della città, dei tifosi, di cosa significa giocare qui. Farò tesoro dei suoi consigli. A Firenze vivo a casa sua".