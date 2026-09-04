Ancora Mastantuono: "Voglio mandare in gol Beto e Pellegrino. Da Messi a Lautaro, ecco i miei idoli"

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Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, Franco Mastantuono ha parlato - tra le altre dichiarazioni - bene dei centravanti con cui condivide l'attacco della Fiorentina, rispondendo alla domanda su quali siano secondo lui i migliori numeri nove della Serie A: "I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni".

Spazio poi agli idoli d'infanzia, a partire da Leo Messi: "Messi è unico e il migliore di tutti, giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter".

Sul parallelismo con Nico Paz: "Nico al Como ha dimostrato quanto vale, il suo è un bell'esempio ma io sono venuto qui per il progetto viola e per misurami con la A. II calcio italiano è più fisico e tattico, forse più simile a quello argentino. Più è difficile più sei costretto a migliorare, più ti marcano bene più devi ingegnarti. Solo così si cresce".

Sui suoi pregi e difetti: "Vado sempre avanti, attacco l'avversario e ho personalità. Devo migliorare su tante cose, tra cui l'efficacia sotto porta. Conosco le mie potenzialità, so che posso diventare un grande giocatore e ogni giorno ci metto passione e amore".

Su Mourinho e la scelta fatta in estate: "È un grande tecnico, mi ha colpito per l'energia che trasmette. Quando ci siamo parlati non avevo ancora scelto Firenze ma mi ha consigliato bene. Con lui e col Real abbiamo deciso che andare a giocare fosse la scelta migliore".