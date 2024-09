NUOVO STADIO, Ecco i progetti degli altri club di Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è solo la Fiorentina a dover fare i conti con i lavori per la realizzazione di un nuovo stadio. Come sottolinea La Nazione nelle sue pagine, ci sono altri club di Serie A che si stanno muovendo o hanno recentemente inaugurato il proprio impianto, a partire dall'Atalanta, che ha completato la ristrutturazione del Gewiss Stadium, un progetto da 100 milioni di euro iniziato nel 2019, finanziato anche con fondi PNRR. Durante i lavori, la squadra ha giocato alcune partite in trasferta o ha adattato il calendario.

A Bologna, invece, i lavori per il Dall’Ara non sono ancora iniziati: saranno finanziati in gran parte dal proprietario Saputo, con un investimento di circa 200 milioni di euro. Durante i lavori, il Bologna giocherà in un impianto temporaneo. In Italia, pochi club hanno stadi di proprietà, tra cui Juventus, Sassuolo, Udinese, Cremonese e Frosinone.