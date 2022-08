NUOVO FRANCHI, A breve incontro Rocco-Nardella

Palazzo Vecchio sta rispettando il cronoprogramma per la realizzazione del restyling dello stadio Franchi dando attuazione al progetto vincitore del concorso internazionale. Come sottolinea La Nazione però, resta ancora da chiarire se la proposta convincerà anche il patron della Fiorentina Rocco Commisso che è tornato a Firenze. Nei prossimi giorni è già stato programmato un incontro fra il patron viola e il sindaco Dario Nardella proprio per fare il punto sulla situazione. Commisso vorrà capire bene i tempi per il cantiere e dove e per quanto tempo la squadra sarà costretta a emigrare in uno stadio vicino, oltre alla questione legata all'area commerciale.