Non si deroga dal doppio play. Nicolussi in regia, Gudmundsson sgomita con Fazzini

vedi letture

La Fiorentina affronterà il Bologna con una formazione profondamente rivisitata rispetto a quella di giovedì sera a Vienna. Lo riporta il Corriere dello Sport, affermando con certezza che Stefano Pioli punterà sui suoi giocatori migliori per centrare la prima vittoria in campionato. E allora spazio alle prime linee, e soprattutto a chi può assicurargli un bagaglio d’esperienza maggiore in una gara delicata sia dal punto di vista psicologico che calcistico. Il modulo di partenza sarà probabilmente il 3-5-1-1 con due giocatori offensivi. Non due punte, ma due attaccanti. Che è ben diverso: uno finalizza, l’altro gioca a suo favore. È il concetto che ha espresso il tecnico viola in Austria.

In difesa spazio a Pongracic, Pablo Mari e Ranieri di fronte a De Gea, mentre a centrocampo potrebbe rientrare Mandragora al posto di Ndour, che ha avuto un’occasione in Austria e che quindi riposerà. Al centro del reparto non si deroga da Nicolussi Caviglia vertice basso. Mezzala sinistra ancora Fagioli, cui Pioli vuole dare continuità come premio per l’ottima prestazione di tre giorni fa in coppa. Poi Dodo a destra e ballottaggio Gosens-Fortini a sinistra. Quanto all'attacco, riecco Kean. Per affiancarlo si prospetta un ballottaggio tra Gudmundsson e Fazzini col primo favorito.