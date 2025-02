Niente Napoli per Comuzzo, alla fine resta alla Fiorentina. La Repubblica: "Il muro ha retto"

Anche l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) fa un recap di quelli che sono stati tutti i colpi, in entrata e in uscita, del mercato invernale viola. La Fiorentina ha respinto un’offerta da oltre 30 milioni del Napoli per il difensore Comuzzo, fermando così il trasferimento. La cifra richiesta dai viola per il giocatore era di 40 milioni, una proposta mai raggiunta dal Napoli. Nonostante le voci di mercato, Comuzzo ha deciso di rimanere concentrato sul campo. Nel frattempo, la Fiorentina ha completato una serie di movimenti in entrata, tra cui l’acquisto di Fagioli dalla Juventus, mentre ha visto partire alcuni giocatori: Biraghi è andato al Torino in prestito con diritto di riscatto, Kouamé è passato all’Empoli, Sottil al Milan per 1 milione di prestito oneroso e diritto a 10 per il riscatto.

Il mercato di gennaio ha portato anche gli arrivi di Ndour, Zaniolo e Pablo Marì. Ndour è stato acquistato dal PSG per 5 milioni di euro, mentre Zaniolo è arrivato in prestito oneroso dal Galatasaray con diritto di riscatto a 15,5 milioni, con bonus aggiuntivi. Una cifra che può arrivare a 21 milioni.