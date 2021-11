NICO, Rientro graduale. Giocherà a minutaggio ridotto

Nico Gonzalez ha i 90 minuti nelle gambe? È la domanda che si fa il Corriere dello Sport - Stadio, a cui il quotidiano prova a dare una risposta: nei 21 minuti giocati contro il Milan, l'argentino ha fatto vedere buone cose e ha dimostrato la sua importanza per il gioco di Italiano. Il rientro però continua ad essere graduale: previsto un minutaggio ridotto per lui, che sia dall'inizio o a gara in corso. Per riprendere totalmente la condizione servirà ancora un po' di pazienza.

