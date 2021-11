NICO, Vogliamo arrivare ad una coppa. Covid e Milan...

Protagonista della Viola Room della Fiorentina, Nico Gonzalez ha parlato così: "Sto molto bene, sono molto contento di ciò che dimostra il gruppo giorno per giorno. Sono contento anche di essere qua. La vittoria contro il Milan è stata incredibile: la squadra è in fiducia grazie al lavoro di tutto lo staff e credo che siamo stati superiori in tutto".

Il periodo del Covid? "È stato tranquillo ma un po' lungo: tutti i giorni chiedevo ai medici se ero negativo o positivo. Sono stato davvero contento di tornare con il Milan. Devo ringraziare il comparto tecnico e i miei compagni perché mi sono stati vicini".

L'intesa con i compagni? "Mi danno tutti molta fiducia e io cerco di ripagarla in campo facendo sorridere gli altri. Ho legato con tutti, non solo con i sudamericani. Qua mi sento a casa. I tifosi? Voglio ringraziarli perché mi dimostrano sempre grande amore. Ma non posso rilassarmi, devo continuare a lavorare per dare gioia alle persone e magari partecipare ad una coppa il prossimo anno. È ciò che vogliamo tutti".

La partita con l'Empoli? "In Argentina si dice che i derby si giocano con grande attributi. In Serie A tutte le partite sono difficili e vogliamo vincere".