Né Gosens né Parisi al meglio, CorSport: "Oggi la decisione"

Il Corriere dello Sport - Stadio, nell’analisi della possibile formazione viola contro il Torino, scrive di un dubbio relativo alla fascia sinistra. Infatti né Robin Gosens né Fabiano Parisi sono al meglio della condizione. Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, scioglierà le riserve soltanto nella giornata di oggi. Al Viola Park è previsto l'allenamento di rifinitura, alla fine del quale sarà tutto più chiaro in termini di disponibilità o meno da parte degli acciaccati.