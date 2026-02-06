Rugani verso il forfait. CorSport: "Decisivo il provino di oggi"

Rugani verso il forfait. CorSport: "Decisivo il provino di oggi"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:36Primo Piano
di Redazione FV

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio c’è del velato pessimismo sul fronte Daniele Rugani. Aumentano le possibilità che il difensore classe 1994 debba disertare la sfida di sabato sera contro il Torino. Per adesso il ragazzo sta proseguendo il suo percorso specifico al centro sportivo, nell’ottica di smaltire in tempi brevi l’infortunio che lo costringe ai box praticamente da un mese e mezzo.

Magari l’allenatore lo porterà in panchina per fargli respirare l’atmosfera dell’Artemio Franchi, ma dopo la seduta personalizzata di ieri le sensazioni sono piuttosto negative. Nella giornata di oggi Paolo Vanoli cercherà di capire se esistano i margini per portarlo allo stadio. Il provino al Viola Park sarà decisivo.