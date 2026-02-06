Rugani verso il forfait. CorSport: "Decisivo il provino di oggi"
FirenzeViola.it
Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio c’è del velato pessimismo sul fronte Daniele Rugani. Aumentano le possibilità che il difensore classe 1994 debba disertare la sfida di sabato sera contro il Torino. Per adesso il ragazzo sta proseguendo il suo percorso specifico al centro sportivo, nell’ottica di smaltire in tempi brevi l’infortunio che lo costringe ai box praticamente da un mese e mezzo.
Magari l’allenatore lo porterà in panchina per fargli respirare l’atmosfera dell’Artemio Franchi, ma dopo la seduta personalizzata di ieri le sensazioni sono piuttosto negative. Nella giornata di oggi Paolo Vanoli cercherà di capire se esistano i margini per portarlo allo stadio. Il provino al Viola Park sarà decisivo.
Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Il manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
