Le analisi di Paratici, RepFi: "Scelta coraggiosa, non incosciente"
FirenzeViola.it
La Repubblica (ediz. Firenze) definisce coraggiosa, non incosciente, la scelta di Fabio Paratici di portare la Fiorentina a un livello alto sfruttando il brand di Firenze, la creazione di una squadra attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale. Ma, soprattutto, la necessità di concentrarsi sul presente e su quattro mesi da vivere con la testa nel carro armato alla conquista in primis della salvezza. La conferenza di Paratici - si legge - è un excursus tra passato, presente e futuro, dove le esperienze precedenti sono il presupposto per analizzare le mosse da neo dirigente viola.
Pubblicità
Rassegna stampa
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
2 Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Copertina
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com