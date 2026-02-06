Le analisi di Paratici, RepFi: "Scelta coraggiosa, non incosciente"

La Repubblica (ediz. Firenze) definisce coraggiosa, non incosciente, la scelta di Fabio Paratici di portare la Fiorentina a un livello alto sfruttando il brand di Firenze, la creazione di una squadra attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale. Ma, soprattutto, la necessità di concentrarsi sul presente e su quattro mesi da vivere con la testa nel carro armato alla conquista in primis della salvezza. La conferenza di Paratici - si legge - è un excursus tra passato, presente e futuro, dove le esperienze precedenti sono il presupposto per analizzare le mosse da neo dirigente viola.