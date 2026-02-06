Conferenza senza scosse, CorFio: "Paratici ha le idee chiare"

Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna analizza la presentazione di Fabio Paratici andata in scena ieri. Il quotidiano scrive che la conferenza scorre senza scosse, ma lascia intravedere una linea precisa: guardare al futuro senza perdere di vista l’urgenza del presente. Il ds inizia così la sua avventura a Firenze con idee.

Ed è pronto ad applicare il sul metodo costruito nel tempo, affiancato da collaboratori fidati e con piena autonomia nell’area sportiva, pur senza un contatto diretto con la proprietà. Accetta la realtà di una squadra partita con soli sei punti e invita tutti a “mettere la testa nel carro armato” fino al 24 maggio, con cattiveria e concentrazione.