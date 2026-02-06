Conferenza senza scosse, CorFio: "Paratici ha le idee chiare"
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna analizza la presentazione di Fabio Paratici andata in scena ieri. Il quotidiano scrive che la conferenza scorre senza scosse, ma lascia intravedere una linea precisa: guardare al futuro senza perdere di vista l’urgenza del presente. Il ds inizia così la sua avventura a Firenze con idee.
Ed è pronto ad applicare il sul metodo costruito nel tempo, affiancato da collaboratori fidati e con piena autonomia nell’area sportiva, pur senza un contatto diretto con la proprietà. Accetta la realtà di una squadra partita con soli sei punti e invita tutti a “mettere la testa nel carro armato” fino al 24 maggio, con cattiveria e concentrazione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
2 Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Copertina
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com