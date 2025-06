Dagli inviati Calcio Storico, non c'è partita: i Rossi dominano i Verdi e si confermano campioni

Un quarto d'ora di spettacolo e poi l'epilogo che ci si attendeva. La vitella del Calcio Storico Fiorentino rimane ai Rossi di Santa Maria Novella, dominatori anche di questa edizione del torneo. Troppo poca la resistenza dei giovani (e sicuramente promettenti) Verdi, che dopo una grande vittoria in semifinale sui Bianchi non riescono a concludere l'impresa, restando fermi all'ultimo sigillo del lontano 1996.

La finale 2025 è stata di grande battaglia per i primi quindici minuti, quando il punteggio ha visto per tre volte di fila andare i Rossi sopra di una caccia ed essere sempre ripresi in parità. Alla lunga però, l'esperienza e la forza dei ragazzi di Santa Maria Novella hanno prevalso nettamente sugli avversari di San Giovanni, tanto che la partita dal momentaneo 4-3 siglato al diciottesimo minuto ha visto mettere a segno solo cacce rosse - ad eccezione di una verde a fine gara -. Il punteggio finale premia giustamente la formazione che alla vigilia appariva come la più forte, campione in carica e priva, in finale, anche del suo top player Manuel Lopez per infortunio. Un'assenza che ha fatto il solletico ai calcianti di Santa Maria Novella, che dopo un quarto d'ora di equilibrio hanno asfaltato gli avversari di San Giovanni con un nettissimo 18-4, risultato che vale la terza vittoria consecutiva dopo le edizioni 2023 e 2024.