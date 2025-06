Gudmundsson e il contratto dopo il riscatto: confermato l'accordo fino al 2029

vedi letture

Il riscatto di Albert Gudmundsson porta al prolungamento automatico dell'accordo dell'islandese con la Fiorentina, come previsto dall'accordo stipulato l'estate scorsa. Quando il numero 10 è arrivato in viola, ha firmato un'intesa con ingaggio da 2,2 milioni di euro sia per la stagione appena conclusa sia, eventualmente, per le prossime 4 in caso di riscatto. Dunque, nel momento in cui la Fiorentina comunicherà il riscatto a titolo definitivo dell'attaccante, la firma del contratto arrivata nell'agosto del 2024, confermerà la scadenza al giugno del 2029.