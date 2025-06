Calciomercato Domani il Fazzini day: in mattinata le visite a Roma e poi la firma al Viola Park

vedi letture

Al di là dei riscatti (ottimi, soprattutto per il segnale alla piazza) la Fiorentina è al lavoro per mettere a disposizione di Pioli una squadra in buona parte già pronta per il ritiro estivo. In questo senso il prossimo tassello si chiama Jacopo Fazzini. Il centrocampista è stato prelevato dall’Empoli per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e guadagnerà qualcosa come 600 mila euro a stagione, che per lui sono un passo in avanti notevole rispetto a quanto percepiva in maglia azzurra.

Domani è il giorno di Fazzini.

Domani mattina, attorno alle ore 10, il classe 2003 si sottoporrà alle visite mediche di rito nella capitale. In particolare le sosterrà a Villa Stuart come ha fatto Edin Dzeko. Dopodiché partirà alla volta di Firenze per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo con la Fiorentina: la firma è attesa al Viola Park, presumibilmente nel pomeriggio. L’accordo prevede un contratto di cinque anni, e quindi valido fino al giugno del 2030. Si tratta chiaramente di un affare a titolo definitivo.

Il profilo del calciatore.

Arriva un centrocampista duttile e dinamico, con una buona tecnica di base e predisposto alla conclusione da fuori area. Prodotto del vivaio dell’Empoli, Fazzini ha dovuto lottare contro i problemi muscolari nel corso dell'ultima stagione, segnando nonostante questo 6 gol. Avrebbe fatto carte false per trasferirsi alla Fiorentina e ci è riuscito: adesso starà a lui confermare le proprie potenzialità alla corte di Stefano Pioli. Che, a proposito, ha voluto fortemente il suo acquisto.