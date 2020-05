NAZIONE, Sorrisi e voglia di giocare: FR7 è tornato

Franck Ribery c'è, scrive l'edizione odierna de La Nazione. Mascherina, occhiali da sole, dito pollice della mano destra alla Fonzie e nel pomeriggio di ieri è sbarcato a Peretola (QUI foto e video esclusivi). Ribery era l’unico assente da Firenze nelle scorse settimane, ma la sua condizione fisica è stata monitorata costantemente in Germania, ora non lo è più. E sarà il miglior acquisto della Fiorentina in vista della ripartenza.