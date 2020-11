NAZIONE, Pressing su Iachini: non può più sbagliare

Anche La Nazione fa il punto della situazione su Beppe Iachini. Dagli Usa, Commisso è più dispiaciuto che preoccupato. Non vuole ripetere gli errori del passato e quindi sa che un cambio in panchina potrebbe essere l'unica soluzione per dare una svolta ai problemi che affliggono la Fiorentina. Non a caso, dagli States c'è un pressing quotidiano: la gara di Parma sarà un bivio decisivo per tutti, nel bene e nel male. Iachini in primis non può sbagliare. La preoccupazione più grande è quella di perdere un'altra stagione.