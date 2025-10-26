Natali verso la gara: "Ci sarà partita, eccome. Pioli ha uno status ben diverso"

In avvicinamento a Fiorentina-Bologna di questo pomeriggio, La Nazione ha chiamato in causa uno dei doppi ex della sfida come Cesare Natali. L'ex difensore ha dato le sue impressioni sul periodo nero che sta attraversando la squadra di Pioli: "Una squadra che sta sorprendendo, in negativo ovviamente. La scelta di investire su un allenatore come Pioli fin qui non ha ripagato ma io penso sempre che, alla fine, la differenza la debba fare chi va in campo. Credo che le aspettative a Firenze, a inizio anno, fossero alte e questo ha giocato un brutto scherzo. Adesso servirà equilibrio".

Queste invece le dichiarazioni sul match di oggi: "Io penso che non sia una sfida dal finale già scritto: ci sarà partita, eccome. Certo, il Bologna ha più certezze. Ma la Fiorentina non può permettersi di perdere ancora un’altra partita in casa…". Infine, la sua visione di Pioli, allenatore che ebbe proprio a Bologna: "Le esperienze vincenti che ha fatto lo hanno di sicuro arricchito e anche lo status che ha acquisito è ben diverso".