Muscoli in mediana, CorSport: "Nessuna offerta per Mangala"
FirenzeViola.it
L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma anche sui movimenti della Fiorentina a centrocampo. Il club dovrà sostituire Hans Nicolussi Caviglia, e per farlo darà la priorità a un giocatore di rottura che aggiunga muscoli al reparto. Tra i profili al vaglio c’è Orel Mangala del Lione. Classe 1998 l’ex Everton corrisponderebbe all’identikit preferito dai viola. Al momento non c’è stata un’offerta concreta. Maurits Kjaergaard del Salisburgo è uno dei calciatori offerti di recente, mentre si fa molto dura per Kristian Thorstvedt che il Sassuolo non vuole vendere per alcun motivo.
