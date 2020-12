MOVIOLA, Secondo la Gazzetta La Penna è da 4,5

Su La Gazzetta dello Sport è presente la moviola della partita di ieri sera: per la Rosea è da 4,5 la direzione di gara del signor La Penna. Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, tuttavia il Var non può nulla da protocollo sul secondo giallo non sventolato a Borja Valero: un errore - si legge - che non ammette giustificazioni. Sul contatto Castrovilli-Ronaldo decide di non fischiare penalty e lascia qualche dubbio, ma il rigore non dato a Bernardeschi - chiosa - è anche più netto.