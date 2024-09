MOVIOLA, Marcenaro ok. Giusti i 2 rigori. Nel 2° serve il Var

FirenzeViola.it

Partita in chiaroscuro per Matteo Marcenaro che per molti quotidiani, come Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport-Stadio, non raggiunge la sufficienza piena. Il fischietto genovese fischia giustamente rigore per il pestone di Guendouzi ai danni di Gudmundsson e non estrae il cartellino perché si tratta solamente di imprudenza. Giusto anche il secondo penalty in favore dei viola anche se in questo caso per l'assegnazione ci vuole l'intervento del Var che sancisce come Tavares colpisca il piede di Dodo, che stava crossando dalla destra, esattamente sulla linea di fondo (Anche se il piede fosse stato fuori dal campo, ormai da tempo viene parificato alla linea). Nella ripresa resta molto forte il dubbio sul contatto tra la mano di Dodo, pressato da Zaccagni, e il pallone. Laziali che protestano anche per uno step on foot sempre di Dodo su Patric ma i due si tengono a vicenda e si strattonano, l’eventuale contatto sul piede arriva con il viola già in caduta. Nella prima frazione giusti i gialli a Gosens, Isaksen e Biraghi, mentre mancano le sanzioni disciplinari per Quarta e Cataldi.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5