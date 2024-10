MOVIOLA, Gara difficile. Dubbi sul contatto Theo-Colpani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita molto complicata per Pairetto che per tratti perde il controllo della partita: come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, al 18' Pairetto è stato richiamato al Var per il contatto tra Theo Hernandez e Dodo in area di rigore che ha portato al rigore per i viola (sbagliato da Kean). Giusti anche i due rigori del Milan, abilmente parati da De Gea. Resta invece qualche dubbio sul contatto in area di rigore del Milan tra Theo e Colpani al 24' del secondo tempo. E poi l'espulsione di Palladino per la reazione a un fallo non fischiato a Moise Kean su Tomori. Il Corriere dello Sport assegna un 5 alla prova di Pairetto.

Mentre La Gazzetta dello Sport attribuisce un 6 all'arbitro della sezione di Nichelino. Infine TuttoSport che attribuisce addirittura un 4,5 a Luca Pairetto.