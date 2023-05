MOVIOLA, Forti dubbi su Saponara-Djidji: i giudizi

FirenzeViola.it

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Massimi ieri in occasione di Torino-Fiorentina. Voti che si trovano tra la sufficienza e la leggera insufficienza.

Corriere dello Sport: "Partita sul filo per Massimi, non sbaglia le decisioni importanti e questo voleva Rocchi, il resto ormai apparterrà agli eventuali miglioramenti futuri. Rischia molto Mandragora, non è rigore il braccio di Djidji, la chiude con 20 falli e 3 gialli. Cross di Saponara, davanti a lui Djidji che tocca il pallone con il braccio destro: nessun dubbio sul contatto (il braccio si sposta all’indietro), ma è davvero dura considerarlo punibile visto che è lungo il corpo e attaccato. Mandragora va con il piede a martello sopra la caviglia di Ilic, non è un pestone (come quello di Singo su Duncan, giallo ok) ma qualcosa di più, Massimi (in ritardo) opta per l’ammonizione, ci poteva stare il rosso. Ok il gol di Sanabria, nato da un cross di Buongiorno che è in gioco (c’è Venuti) sul passaggio di Ilic". Voto: 6.

La Nazione: "C’era un rigore sulla palla filtrante di Saponara intercettata con il braccio da Djidji? Forti dubbi. E poi tempistiche da era geologica per segnalare i fuorigioco, Fiorentina danneggiata in un paio di ripartenze. Altre imprecisioni sulla valutazione degli angoli". Voto: 5.

Gazzetta dello Sport: "Alcune sbavature non decisive, scelte giuste nelle due aree: Massimi si perde un angolo (per la Fiorentina) nel finale ma giudica nella maniera opportuna quando i viola reclamano un calcio di rigore: siamo al 6’ s.t. e un tiro di Saponara colpisce sì il braccio del granata Djidjii ma in posizione “sana”. Al 29’ s.t., Sanabria cade in area viola: duella con Igor ma non c’è fallo da rigore. Due gialli rischiati e non dati: Saponara su Buongiorno, al 43’ p.t., e anche Bianco che, già ammonito, sbraccia colpendo Ilic in volto inavvertitamente. I gol? Entrambi regolari". Voto: 6.