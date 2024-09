MOVIOLA, Aureliano da 6. Su Kean non c'è rigore

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport nella sua moviola di Empoli-Fiorentina sottolinea la bravura del designatore Rocchi nello scegliere un arbitro come Aureliano per una partita con i ritmi così lenti. Una gara priva di episodi, con un solo giallo al 90' preso da Comuzzo e un focus su un episodio che vede al 32' della ripresa cadere Kean in area dopo un tocco di Ismajli: l'intervento sembra essere contestuale, da un replay un leggero vantaggio per Kean che arriva con un pizzico di anticipo, ma né per l'arbitro né per il VAR c'è nulla.