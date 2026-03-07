Contro il Parma Vanoli torna alla difesa a quattro: due i ballottaggi per il tecnico viola

La rifinitura odierna scioglierà il primo dei due dubbi che Vanoli si si porta dietro in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Parma, ossia quello su chi schierare come esterno sinistro tra Gudmundasaon e Fazzini, con l’ex Genoa cresciuto atleticamente grazie agli allenamenti di questa settimana e dunque nettamente favorito. Con Piccoli in attacco per Kean, che secondo programma continua a svolgere il percorso personalizzato per eliminare il problema alla tibia riacutizzatosi nella trasferta di Udine, Gud, sottolinea il Corriere dello Sport, sarà chiamato a dare sostegno da vicino al centravanti ex Cagliari e lo stesso dovranno fare gli altri centrocampisti nella fase offensiva: Harrison dalla fascia destra e i due mediani a cui sono affidati gli inserimenti da dietro, ovvero Mandragora e Brescianini, con quest’ultimo in vantaggio nel testa a testa con Ndour per risolvere il secondo dubbio di formazione.

Infine, rimane la difesa che tornerà ad essere a quattro, con Pongracic e Ranieri che vanno a ricomporre la coppia nel mezzo. Tornerà Dodo dopo aver scontato il turno di squalifica e rientrerà Gosens (con maschera protettiva per la doppia frattura rimediata alla fine dei supplementari contro lo Jagiellonia) dal primo minuto per sostituire Parisi, fermato per un turno dal giudice sportivo.