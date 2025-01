MONZA, Le ultime sulla formazione dei brianzoli

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport, oltre che sul ritorno all'U-Power Stadium di Palladino, concentra la sua attenzione anche sul probabile undici del Monza. La squadra di Bocchetti è in piena emergenza, soprattutto in difesa. Con D'Ambrosio squalificato e Caldirola infortunato, infiammazione tendinea per lui, dovrebbe giocare titolare Pablo Marì nonostante il suo possibile approdo in questa sessione di calciomercato proprio alla Fiorentina. Di fianco allo spagnolo ci saranno gli unici altri due difensori centrali disponibili, ovvero Izzo e Carboni.

A centrocampo spazio a Bondo e Akpa Akpro in mediana con Pereira e Birindelli sulle corsie esterne. Ciurria e Caprari agiranno come trequartisti, mentre davanti non ci sarà Dany Mota, fermato da una fascite plantare, bensì Maldini nel ruolo di prima punta.