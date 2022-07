MONTELLA, Serie A? La Fiorentina mi stuzzica

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'attuale tecnico dell'Adanaspor Vincenzo Montella ha parlato anche di una sua ex squadra (la Fiorentina) come possibile sorpresa della Serie A che verrà: "Credo che il prossimo sarà un campionato ancora più equilibrato, con tante squadre che si sono rinforzate. Tra le top inserisco anche la Roma, mentre tra le squadre che mi stuzzicano di più c'è la Fiorentina. Mi piace molto il modo con cui gioca Italiano e soprattutto il coraggio che infonde ai suoi; è una caratteristica che rivedevo anche nel suo Spezia".