MODULO, Col 3-5-2 media di due gol subiti a gara

In vista della partita contro l'Udinese, Beppe Iachini sembrerebbe fermamente intenzionato a confermare il suo classico 3-5-2. Tuttavia, scrive - La Nazione - nei quattro turni il modulo ha spesso palesato qualche lacuna. I problemi più grandi sono in difesa,dove la Fiorentina viaggia a una media di due gol subiti a partita. Dati che non sono incoraggianti, ma i viola devono ancora affrontare una seduta di allenamento e comunque per ulteriori dettagli occorrerà attendere ancora qualche ora, nell'attesa della lista dei convocati.