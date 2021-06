MILENKOVIC-PEZZELLA, Con Gattuso cambia tutto?

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che quando arriva un allenatore nuovo in una squadra, tutti i programmi vengono riscritti o quasi. Nemmeno le partenze di Nikola Milenkovic e German Pezzella, dunque, sarebbero più così scontate. Sono piuttosto diventate dei nodi da sciogliere, anche perché le offerte di club interessanti ancora non ci sono. Il serbo ha numerosi estimatori, ma i 30-35 milioni richiesti sono uno scoglio non facile da superare per chi lo vuole. Senza considerare che Gattuso lo vorrebbe tenere. Discorso simile per Pezzella: la Fiorentina non svende e Gattuso non lo manderà via. Non sarebbe una sorpresa ritrovarlo a Moena, regolarmente in gruppo.