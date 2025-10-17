Fagioli, Kean e Nicolussi Caviglia: un tris di ex allievi e "franchi tiratori" per Allegri

Fagioli, Kean e Nicolussi Caviglia: un tris di ex allievi e "franchi tiratori" per AllegriFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Quella che andrà in scena domenica a San Siro sarà una sorta di piccola resa dei conti: davanti a Max Allegri si presenterà infatti un tris di ex allievi pronti a colpirlo con l’arma più tagliente del calcio, la memoria. Nicolussi Caviglia, Fagioli e Kean – tre prodotti di scuola Juve cresciuti sotto lo sguardo del tecnico toscano – sfideranno per la prima volta il loro maestro di un tempo, si legge su La Nazione.

E un filo rosso li lega ancora tutti ad Allegri. Kean è quello esploso più in fretta: nel 2017 diventò il primo millennial a segnare in Serie A, lanciato proprio da Max. Storia diversa per Fagioli, che Allegri fece esordire in Champions a 21 anni, intravedendo in lui un futuro da leader. Nicolussi Caviglia, invece, ha una storia ancora diversa: debuttò in A a 18 anni grazie ad Allegri. Ora tutti e tre arrivano alla sfida con motivazioni extra.