MILAN, Con la Champions sarà assalto a Vlahovic

La Champions vale la gloria, ma non solo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i piani del Milan per il mercato cambieranno se ci sarà la competizione internazionale - e i suoi milioni - oppure no. con la Champions sarà possibile trattenere Tomori, e investire una somma più consistente sul centravanti. Senza, andrebbero riviste alcune strategie d’acquisto. La strategia rossonera sui ragazzi è nota: rintracciare sul mercato i migliori talenti e valorizzarli ulteriormente in rossonero. Dusan Vlahovic ha numeri da futuro top player: ha già segnato tanti gol e il Milan vorrebbe che altri li segnasse a San Siro. Il costo del cartellino è alto, e aumenta gol dopo gol, domenica dopo domenica. Se all’inizio la valutazione era di 40 milioni, ora Commisso lo stima almeno 60: quotazione altissima, testimonianza della volontà viola di trattenerlo. Ma un Milan da Champions avrebbe soldi e gloria, un’attrazione per campioni e aspiranti fuoriclasse.