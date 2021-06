MESSIAS, Ieri cena tra l'entourage e dirigenti del Toro

Il Torino è in corsa per Junior Messias, gioiello del Crotone sondato anche dalla Fiorentina. Nella serata di ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, l'entourage del giocatore si è incontrato a cena nella città della Mole con i dirigenti granata. Non è una strada agevole, perché ci sono molti club di A sul giocatore, ma la volontà del ragazzo potrebbe giocare un ruolo determinante, dal momento che Torino è stata per lui e per il fratello una città adottiva.