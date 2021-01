MERCATO, Vicino l’accordo per Conti. Caicedo...

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino la Fiorentina sul mercato in entrata non ha nessuna intenzione di correre. Con un’eccezione: Andrea Conti. È vero, ieri è saltato l’incontro col suo procuratore, ma per l’esterno del Milan i viola potrebbero affondare già nelle prossime ore. Del resto, il giocatore, ha già fatto sapere di gradire la destinazione. Restano da limare gli accordi con i rossoneri anche se la trattativa (sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto attorno ai 7 milioni) è ben impostata. Sul fronte Caicedo la Lazio ha fatto pervenire a Pradè la propria richiesta: servono 9 milioni. Troppi, per il ds. La strada però non è chiusa. Le parti infatti si sono date appuntamento alla prossima settimana, con gli agenti del calciatore che spingono in direzione Firenze. Col centravanti ecuadoriano ci sarebbe già un’intesa sulla parola per un contratto di due anni e mezzo da (circa) 2,5 milioni di euro a stagione. Il problema (un grande problema) è convincere Lotito. Una missione per la quale potrebbe scendere in campo direttamente Rocco Commisso, pronto a parlare in prima persona col presidente della Lazio pur di sbloccare l’operazione.