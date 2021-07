MERCATO, Maxi offerta per Zaccagni e Lovato

La Fiorentina nella giornata di ieri è tornata a parlare con il Verona per riaccendere i riflettori sull’operazione Zaccagni. Il discorso, in questo caso, è più complesso. Servono 15 milioni cash. Niente sconti o dilazioni di pagamento, questo la Fiorentina l’ha capito bene, ma la mossa nuova sarebbe questa: allargare il discorso di mercato con il Verona puntando, oltre che su Zaccagni, sul difensore Lovato e inserire nella trattativa il trasferimento di Duncan. Il conto economico dell’operazione salirebbe circa 25 milioni in contanti più il cartellino del centrocampista rientrato dal Cagliari, ma Italiano avrebbe a disposizione due pedine che considera adatte alla sua squadra.