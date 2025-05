Mercato in stand by senza allenatore, intanto arriva il rinnovo di De Gea

Un inizio estate che doveva essere regolare, senza grandi sussulti, con qualche scelta da compiere nel breve prima di concentrarsi sul vero e proprio mercato in entrata e in uscita. E invece la situazione dalle parti del Viola Park, come raccontato da La Repubblica (Firenze), si è fatta rovente. Dopo le dimissioni, poi trasformate in risoluzione consensuale, di Raffaele Palladino, la Curva Fiesole ha chiesto di fare un passo indietro anche a Daniele Pradè. Il ds gigliato è stato individuato come il "simbolo di una gestione sportiva fallimentare" (così dice il comunicato della Curva Fiesole) e per il momento, nonostante le riflessioni, sta continuando a lavorare al Viola Park. Ieri prima l'ufficialità della separazione con Palladino, poi in serata la bella notizia, la firma di De Gea sul rinnovo di contratto fino al 2028.

Se la scelta di De Gea è arrivata così presto a causa dei tempi stretti per decidere, le restanti decisioni di mercato saranno subordinate alla decisione primaria, il nuovo allenatore. La sensazione è che si possa andare alla settimana prossima con le scelte. Il nome più caldo resta quello di Stefano Pioli. Il tecnico parmense, ora all'All-Nassr, piace anche all'Atalanta. Nella lista ci sono anche Farioli, Baroni, De Rossi, Guardino e altri profili. Per quanto riguarda Maurizio Sarri invece, le sue quote restano basse visto il forte interesse della Lazio.