MERCATO, Da Matip a Valentini, fino a Martial: gli svincolati

Sul Corriere dello Sport-Stadio si fa il nome anche di qualche giocatore prossimo allo svincolo che potrebbe fare il caso della Fiorentina, la quale è chiamata ad una mini-rivoluzione. I pezzi più pregiati potrebbero essere calciatori come Rabiot, Hermoso, Varane o Thiago Alcantara, tutti in uscita dalle rispettive squadre ma tutti inarrivabili per le casse viola. Dal Liverpool, oltre ad Alcantara, si svincolerà Joel Matip, che porterebbe una bella dose di esperienza in difesa.

Altro profilo per la difesa è quello di Valentini, che saluterà la Bombonera e il Boca Juniors per approdare in Europa. In attacco - oltre al sogno Depay - altre occasioni sono quelle di Anthony Martial, che si libererà dal Manchester United e di alcuni nomi più low cost come Alex Berenguer, Bertrand Traoré o Michy Batshuayi.