VALENTINI VUOLE LASCIARE IL BOCA IN ESTATE PER L'EUROPA: AGENTE AL LAVORO, VIOLA LO SEGUE

Nicolas Valentini è uno dei profili che circolano maggiormente, da mesi, in orbita Europa. Difensore centrale classe 2001, scuola Boca Juniors, fucina di talenti che non necessita di presentazioni, il suo nome è stato accostato in tempi non sospetti al mercato europeo e anche alla Fiorentina, sempre vigile sul Sudamerica e in particolare sul panorama argentino.

Cuore bostero

Il suo curriculum è tanto semplice quanto identificatorio. Valentini nasce e cresce nel prestigiosissimo club di Buenos Aires, dove ha sempre militato ad eccezione di una parentesi all’Aldovisi. Nei bosteros si è via via ritagliato sempre più spazio fino all’approdo in prima squadra, dove non è mai diventato un vero e proprio totem ma fissandosi in modo continuo nelle rotazioni, anche in un organico che meno di un anno fa si giocava la finale di Copa Libertadores, sfuggita per mano del Fluminense.

Voglia di lasciare, destinazione Europa

Attualmente però, Valentini è agli sgoccioli della sua lunga storia al Boca Juniors. Come appreso dalla nostra redazione, il ragazzo, d’accordo col suo entourage, intende lasciare la capitale argentina entro quest’estate, visti i rapporti chiusi col club circa un rinnovo di contratto che non arriverà più. Il classe 2001 è in scadenza a dicembre 2024 e così resterà, per questo la sua agenzia Avios Soccer sta lavorando col Boca stesso per giungere a una cessione in questa finestra estiva di mercato, che va bene a tutte le parti in causa. Valentini, dal canto suo, si sente pronto per un’esperienza in Europa e ritiene questo il momento giusto per tentare il grande salto, col suo entourage che lo spinge in questa direzione e che ha l’obiettivo di portarlo nel Vecchio Continente in questi restanti due mesi estivi. Proprio l’agente ha già avuto - anche recentemente - contatti diretti con diverse società europee, la Fiorentina lo tiene d’occhio da tempo come fanno Inter e Lazio, in attesa che, anche con l’aiuto del Boca Juniors, si arrivi a una destinazione che accontenti tutte le parti in causa.