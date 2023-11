MERCATO, A destra idee Juranovic, Gajic e Holm

FirenzeViola.it

C'è spazio anche per il mercato sulle colonne del Corriere dello Sport che riporta come in casa viola a tenere banco sia soprattutto la questione terzino destro, con la Fiorentina che vuole capire le garanzie che possano dare i tre giocatori nel ruolo. Se per Kayode non ci sono dubbi sulla sua centralità nel progetto viola, anche a fronte del rinnovo appena firmato, discorso diverso invece per Dodô e Pierozzi.

Il brasiliano sta bruciando le tappe per il rientro dopo la rottura del crociato subita a fine settembre: ha già ripreso a correre, presto proverà i cambi di direzione e potrebbe essere a disposizione di Italiano già a febbraio. L’idea però è quella di non forzare il rientro e per questo si potrebbe rivedere in campo non prima di marzo. Ecco allora che la Fiorentina potrebbe fare delle valutazioni sul mercato e qui entra in gioco anche Pierozzi.

Il classe 2001 al momento non sembra nei piani della Fiorentina e per questo non è da escludersi l’idea di un nuovo prestito già a gennaio o addirittura, se dovesse arrivare la giusta offerta, di una cessione a titolo definitivo. A quel punto la Fiorentina sonderà il mercato e le voci più calde al momento sono quelle del terzino dell’Union Berlino Josip Juranovic e quello del CSKA Mosca Milan Gajic, autore fin qui di 5 reti e 2 assist in 20 presenze. Più defilata l’ipotesi che porta all’atalantino Holm.