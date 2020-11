MANCINI, Giocare contro Ribery ti arricchisce

Il difensore della Roma, ex viola, Gianluca Mancini ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui si è soffermato anche sui campioni "attempati" che fanno ancora la differenza: "Vederli in campo fa capire che campioni bisogna essere per arrivare a certi livelli. Un fuoriclasse come lo svedese (Ibrahimovic, ndr) che a 40 anni si comporta così in campo è un esempio e mi ha trasmesso molte emozioni. Ribery è lo stesso: giocarci contro arricchisce il bagaglio di ogni calciatore".