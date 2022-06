MAGGIORE, Possibile addio con lo Spezia: ACF c'è

Il Corriere dello Sport scrive che per quanto riguarda il centrocampo viola potrebbero esserci diversi movimenti. La situazione di Torreira è ancora da chiarire definitivamente perché alla fine la Fiorentina non ha mai spiegato le motivazioni del mancato riscatto. Oltre ai soliti nomi di Imeri del Servette e Tameze del Verona, da non sottovalutare è anche Giulio Maggiore dello Spezia, che conosce bene Italiano, suo ex allenatore, e ha il contratto in scadenza nel 2023 con lo Spezia. Il centrocampista non ha accettato la proposta di prolungamento che gli è stata fatta e quindi dovrebbe trovare un’altra destinazione. Lo Spezia vorrebbe 7 milioni, ma ne potrebbero bastare la metà visto che fra un anno sarà svincolato.