MAGGIORE, Italiano non lo molla: è l'idea per l'estate

All'interno del suo approfondimento legato al momento di Sofyan Amrabat, l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) sottolinea come oltre all'ex mediano del Verona, in queste settimane è in uscita anche Marco Benassi ma solo di fronte ad una nuova uscita la Fiorentina potrebbe pensare a un ingresso. Torreira-Pulgar, Castrovilli-Bonaventura, Maleh-Duncan sono comunque coppie ben assortite per qualità, quantità e numericamente giuste per le competizioni. Si potrebbe operare per il futuro, magari bloccando pedine in vista di giugno: attenzione in tal senso a Giulio Maggiore, capitano dello Spezia e pallino di Italiano. Potrebbe essere un nome per l’estate.

