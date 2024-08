LOCATELLI, C'è il Bournemouth ma la Juve lo vuol rilanciare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'Inghilterra sono piovute voci su un interesse del Bournemouth per Manuel Locatelli. I rumors, però, non vengono confermati in Italia. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe '98 non è un obiettivo per il club inglese. Anzi, la Juventus potrebbe avere l'idea di rilanciarlo davanti alla difesa, con compiti sì difensivi, ma che possano trasformarsi in breve in inserimenti verso l’attacco.

Thiago Motta non lo ha epurato, come successo ad altri, quindi la sensazione è che possa essere utile nei prossimi mesi. Da una parte non è possibile privarsi di tutti indistintamente, al netto di una lista parecchi lunga, dall’altra quella su Locatelli può essere un’assunzione di responsabilità. Sia dell’allenatore che del centrocampista, chiamato a fare meglio rispetto agli ultimi anni.