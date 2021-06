LIROLA, L'OM preme ma andrà in ritiro: i sostituti...

Aggiornamenti in difesa e in particolare sul fronte Lirola dalle colonne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come riporta il quotidiano, l’Olympique Marsiglia è tornato alla carica per il terzino spagnolo, ma i 12-13 milioni chiesti non sono stati ancora raggiunti e fino al ritiro di Moena (concluso) è difficile che i viola se ne privino e non certo senza un’offerta adeguata. Intanto, per quella fascia (destra) sono tenuti d’occhio con differenti gradi d’attenzione Celik del Lille, Molina dell’Udinese e Weigandt del Gimnasia, mentre per l’altra corsia continua l’interesse per Junior Firpo in uscita dal Barcellona e Fares della Lazio.