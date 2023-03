LECCE, Mister Baroni ci crede: "Ce la giochiamo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere dello Sport Forentina-Lecce, mai come stavolta sarà una gara speciale per protagonisti in campo, in panchina ed in tribuna: in campo, a difesa della porta giallorossa, vi sarà Vladimiro Falcone, alla prima convocazione in nazionale, chiamato a confermare la fiducia ricevuta dal ct proprio a Firenze, dove si fermerà questa sera per rispondere alla chiamata del giorno dopo a Coverciano. Tra tutti i convocati è infatti quello che dovrà percorrere meno strada per presentarsi al raduno. In panchina ci sarà Baroni, fiorentino doc: "La Fiorentina è la società nella quale sono cresciuto fin da bambino, mi ha dato la possibilità di iniziare questo sogno, ed è anche la mia città. Ma quando l’arbitro fischia l’inizio i sentimenti si accantonano". E poi vi sono i ricordi di Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci, per svariati anni direttore generale il primo ed amministratore delegato viola il secondo. Per Mencucci sarà prima volta da ex. Per entrambi comunque, inevitabile un turbine di ricordi. L’allenatore giallorosso sa di affrontare un avversario animato da furore agonistico. "E’ una squadra forte, la quale è riuscita a superare un periodo difficile, grazie alla qualità della rosa di cui dispone-dice- Ora si sta allineando ai ritmi dell’anno scorso ed anche in Coppa ha fornito una prestazione di alto livello. Per noi quindi sarà una partita assai difficile, in uno stadio dove l’entusiasmo del pubblico si fa sentire. Per ottenere dei punti quindi dovremo fare una prestazione perfetta sotto tutti gli aspetti e restare concentrati sino alla fine".