"Le indiscrezioni dicono che la Fiorentina non sarà ceduta". Il punto di Tuttosport
L'edizione odierna di Tuttosport torna su quello che sarà il futuro prossimo della Fiorentina dopo la morte del proprietario Rocco Commisso, celebrato in questi giorni a New York mentre lunedì prossimo alle 18 avverrà la messa in suffragio al Duomo di Firenze. Il quotidiano scrive che secondo le indiscrezioni che emergono in questi giorni, la vendita del club ad ora non sarebbe contemplata.
La volontà della signora Catherine sarebbe di portare avanti il progetto del marito coinvolgendo il figlio Joseph e affidandosi nella gestione operativa all’attuale dg Alessandro Ferrari, oltre che a Fabio Paratici, che dal 4 febbraio diventerà il nuovo direttore sportivo.
