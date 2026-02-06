I successi di Paratici, La Nazione: "Da Pirlo a Pogba e Ronaldo"

vedi letture

La Nazione oggi ricorda alcune delle mosse più importanti di Fabio Paratici da dirigente. Costruì insieme a Marotta una Sampdoria brillante con colpi d’intuito come Cassano dal Real Madrid e Pazzini acquistato dalla Fiorentina nel 2009 e rivenduto all’Inter al doppio del prezzo. Alla Juventus fu poi protagonista di numerosi operazioni di alto livello, come Dybala, Tevez e Vidal. O Pirlo a parametro zero nel 2011. Senza dimenticare l’operazione simbolo Pogba, preso a zero dallo United a cui fu rivenduto per oltre 100 milioni. L’apice mediatico di Paratici coincise, invece, con l’operazione Ronaldo da 100 milioni.