Paratici rompe un duumvirato, CorSport: "Testa nel carro armato"
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Fabio Paratici, che ha rotto il duumvirato Corvino-Pradè durato vent’anni. E che ha usato un'espressione chiave: “Dovremo mettere la testa nel carro armato”. Per soffrire e salvarsi. Ma come sarà la sua Fiorentina? “La immagino attrattiva - le sue parole - bella da vedere, stimolante per l’opinione pubblica, aggressiva e internazionale”. E infine un passaggio su Paolo Vanoli: “Lui è il Re Leone e farà tutti gli interventi. Noi siamo qui per aiutarlo a rendere nel miglior modo possibile”.
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
