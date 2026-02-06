Paratici rompe un duumvirato, CorSport: "Testa nel carro armato"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Fabio Paratici, che ha rotto il duumvirato Corvino-Pradè durato vent’anni. E che ha usato un'espressione chiave: “Dovremo mettere la testa nel carro armato”. Per soffrire e salvarsi. Ma come sarà la sua Fiorentina? “La immagino attrattiva - le sue parole - bella da vedere, stimolante per l’opinione pubblica, aggressiva e internazionale”. E infine un passaggio su Paolo Vanoli: “Lui è il Re Leone e farà tutti gli interventi. Noi siamo qui per aiutarlo a rendere nel miglior modo possibile”.