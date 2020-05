LAZIO, Ogni allenamento una partitella 3 contro 3

Il Corriere della Sera racconta come in casa Lazio ogni allenamento (che dovrebbe essere individuale) va in scena una partitella tre contro tre. Verdi contro blu, nascosti da una rete e con Simone Inzaghi a dirigere con la mascherina una partitella vietata dalle norme attuali. Tre tocchi e gol di prima per concluderla, per gli osservatori non è difficile scorgere i giocatori allenarsi così, in un clima molto allegro in casa biancoceleste.