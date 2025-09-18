Lamptey si presenta, RepFi: "Veloce anche nell'inserimento a Firenze"

Oggi alle 08:48Rassegna stampa
di Redazione FV

La Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio a Tariq Lamptey, che ieri si è presentato come nuovo giocatore viola. Il classe 2000 fa dello sprint la sua arma migliore, per questo il processo di inserimento nella Fiorentina non poteva che essere fulmineo, lampo. Pochi allenamenti, complici gli impegni con la Nazionale ghanese, ma subito uno spezzone di gara contro il Napoli. Otto minuti per iniziare a vedere la qualità da cui la società si attende tanto. Anche perché la trattativa parte da lontano: “Mi seguivano da quando ero molto giovane. Hanno fatto ricerche e mi hanno osservato da tanto tempo e sono onorato per questo”.