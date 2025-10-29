La notte degli ex, a San Siro gara speciale per Gosens e Dzeko

vedi letture

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola si concentra sui due ex della sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Fiorentina, Dzeko e Gosens. Iniziando dal primo, Dzeko ha lasciato un bellissimo ricordo a San Siro e Stefano Pioli lo sa bene visto che in più di un'occasione gli ha fatto male quando sedeva sulla panchina del Milan. Arrivato in nerazzurro a 35 anni per il bosniaco101 presenze, 31 gol, 3 trofei, una finale di Champions League e un ruolo da assoluto protagonista nella Beneamata. Questa sera Dzeko tornerà per la prima volta da avversario a San Siro. Un po' di emozione ci sarà ma quando entrerà in campo sarà spazzata subito via perché ci sarà da provare a portare a casa il primo successo in campionato con la Fiorentina. Dopo un inizio complicato nelle ultime uscite l'ex Roma ha dimostrato di essersi calato alla perfezione nella parte. Gol e buone giocate contro il Rapid Vienna, carisma e leadership nei pochi minuti giocati contro il Bologna.

L'altro grande ex della serata è Robin Gosens. Il tedesco in nerazzurro non ha reso secondo le alte aspettative. I livelli di gioco toccati nell'Atalanta di Gasperini, complici gli infortuni e la rapida ascesa di Dimarco, a Milano non li ha nemmeno sfiorati. In questa stagione, dopo una prima annata in viola da assoluto protagonista e trascinatore, è uno dei giocatori della rosa più in difficoltà. La fiducia in lui da parte di Pioli non è in discussione. Anche stasera infatti Gosens sarà titolare, una buona occasione per provare a rilanciarsi.